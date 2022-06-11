Путин наделил Минобороны полномочиями определять перечень состояний для первой помощи военнослужащим
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает, что Минобороны будет разрабатывать и устанавливать перечень состояний для оказания первой помощи военнослужащим. Ведомство установит стандарты оснащения аптечек и комплектов медицинского имущества. Подписанный закон размещен на официальном сайте правовой информации.
Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные в области управления другими войсками, воинскими формированиями и органами, будут устанавливать особенности оснащения аптечек и медицинских сумок.
Документ «направлен на совершенствование медицинского обеспечения военнослужащих ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов в условиях военного времени, ведения военных (боевых) действий, выполнения боевых (учебно-боевых), служебно-боевых (оперативно-служебных) задач в области обороны», говорится на сайте Совета Федераций.
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