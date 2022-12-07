Путин: на полигонах Минобороны находится резерв из 150 тысяч мобилизованных
Президент РФ Владимир Путин заявил, что из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч находится в зоне проведения операции в группировке, сообщает пресс-служба Кремля.
На встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека он уточнил, что из этих 150 тысяч непосредственно в боевых подразделениях находится только 77 тысяч человек.
«Остальные находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя по сути функции войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения операции», - сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что в вопросах обеспечения своей безопасности Россия, при необходимости, готова защищать себя всеми имеющимися средствами, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 935 / сут.
Умерли
392 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 794 / сут.
- 10 российских компаний внесены США в санкционный список
- Суд признал законным приговор советнику главы «Роскосмоса» Сафронову
- Путин: на полигонах Минобороны находится резерв из 150 тысяч мобилизованных
- Путин заявил, что международные организации ангажированы к России
- Путин: в дополнительной мобилизации нет необходимости
- Путин обещал решить вопрос нехватки экипировки в ходе СВО
- Киноклассику с переодеванием мужчин в женщин в России не запретят
- Путин: Запад использует доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств
- Канье Уэст призвал евреев простить Адольфа Гитлера
- FT: Украина может атаковать военные объекты в Сибири
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru