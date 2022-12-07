Путин: на полигонах Минобороны находится резерв из 150 тысяч мобилизованных

На встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека он уточнил, что из этих 150 тысяч непосредственно в боевых подразделениях находится только 77 тысяч человек.

«Остальные находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя по сути функции войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения операции», - сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что в вопросах обеспечения своей безопасности Россия, при необходимости, готова защищать себя всеми имеющимися средствами, сообщает RT.