Путин: на полигонах Минобороны находится резерв из 150 тысяч мобилизованных

Президент РФ Владимир Путин заявил, что из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч находится в зоне проведения операции в группировке, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин: в дополнительной мобилизации нет необходимости

На встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека он уточнил, что из этих 150 тысяч непосредственно в боевых подразделениях находится только 77 тысяч человек.

«Остальные находятся на вторых-третьих рубежах, выполняя по сути функции войск территориальной обороны, или проходят дополнительную подготовку в зоне проведения операции», - сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что в вопросах обеспечения своей безопасности Россия, при необходимости, готова защищать себя всеми имеющимися средствами, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СПЧВладимир ПутинСпецоперацияМобилизация
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