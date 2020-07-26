Путин на Кронштатском рейде обошел на катере парадную линию кораблей
Президент Владимир Путин принимает участие в торжествах по случаю Дня Военно-морского флота России. Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ обошел на катере боевые корабли, выстроившиеся в парадную линию в Финском заливе и на Кронштадтском рейде. Об этом сообщает РИА Новости.
«Поздравляю вас с Днем Военно-Морского флота», — с приветствием обратился к экипажам Владимир Путин.
Президент вместе с юнармейцами, нахимовцами и ветеранами ВМФ будет смотреть парад с центральной трибуны.
В Кронштадте в нем примут участие 15 кораблей и подводных лодок. В том числе большие десантные корабли «Минск», «Королев», «Петр Моргунов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», атомный подводный ракетоносный крейсер «Орел», океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский», корвет «Стойкий».
Затем глава государства примет Главный военно-морской парад в акватории Невы.
В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте задействованы 46 кораблей, подводных лодок и катеров, а также морская авиация и более 4 тысяч военнослужащих.
Парады в День Военно-морского флота 26 июля пройдут в состоятся в Севастополе, Североморске, Балтийске, Каспийске и Владивостоке. В них примут участие свыше 250 кораблей и судов различных классов, более 100 единиц боевой техники, порядка 80 воздушных судов, около 15 тысяч военнослужащих.
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