Путин на Кронштатском рейде обошел на катере парадную линию кораблей

Президент вместе с юнармейцами, нахимовцами и ветеранами ВМФ будет смотреть парад с центральной трибуны.

В Кронштадте в нем примут участие 15 кораблей и подводных лодок. В том числе большие десантные корабли «Минск», «Королев», «Петр Моргунов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», атомный подводный ракетоносный крейсер «Орел», океанографическое исследовательское судно «Адмирал Владимирский», корвет «Стойкий».

Затем глава государства примет Главный военно-морской парад в акватории Невы.

В Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте задействованы 46 кораблей, подводных лодок и катеров, а также морская авиация и более 4 тысяч военнослужащих.

Парады в День Военно-морского флота 26 июля пройдут в состоятся в Севастополе, Североморске, Балтийске, Каспийске и Владивостоке. В них примут участие свыше 250 кораблей и судов различных классов, более 100 единиц боевой техники, порядка 80 воздушных судов, около 15 тысяч военнослужащих.

