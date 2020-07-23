ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием к 2026 году
Строительство фрегатов «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» продлится 4,5 года, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. По его словам, ВМФ России получит эти корабли на рубеже 2025-2026 годов, передаёт РИА Новости.
20 июля эти фрегаты были заложены на судоверфи в Санкт-Петербурге. Глава Минпромторга Денис Мантуров тогда сообщил, что оба фрегата будут вооружены гиперзвуковыми ракетами.
Как отмечает Рахманов, количество ракетных шахт на фрегатах могут увеличить с 16 до 24.
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