ВМФ России получит фрегаты с гиперзвуковым оружием к 2026 году

Строительство фрегатов «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» продлится 4,5 года, заявил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. По его словам, ВМФ России получит эти корабли на рубеже 2025-2026 годов, передаёт РИА Новости.

20 июля эти фрегаты были заложены на судоверфи в Санкт-Петербурге. Глава Минпромторга Денис Мантуров тогда сообщил, что оба фрегата будут вооружены гиперзвуковыми ракетами.

Как отмечает Рахманов, количество ракетных шахт на фрегатах могут увеличить с 16 до 24.

