Путин и Шойгу обсудили оборонный бюджет и госпрограмму вооружения
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу обсудили аспекты формирования оборонного бюджета и реализации государственной программы вооружения. Стенограмма встречи опубликованы на сайте Кремля.
«Владимир Владимирович, есть ряд вопросов, о которых необходимо вам доложить. Первое - это дальнейшее выполнение (государственной программы – прим. НСН) вооружения. Многое сделано. Не так давно вы принимали участие в закладке кораблей дальней морской зоны. Помимо этого, есть еще ряд вопросов, которые, на мой взгляд, помогут более качественному, более объемному выполнению в количественной части государственной программы вооружения», - отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Он также предложил обсудить формирование бюджета оборонного комплекса РФ и выполнение программы модернизации военно-промышленного комплекса. Владимир Путин поддержал обсуждение этих тем, отмечает ТАСС.
Президент Владимир Путин во время Главного военно-морской парада в честь Дня ВМФ 26 июля анонсировал оснащение российского флота 40 новыми кораблями.
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