Путин: гиперзвуковое оружие есть только у России
Россия опережает другие государства по уровню развития современных систем оружия. В частности, ни у одной страны, кроме РФ, на сегодняшний день нет гиперзвукового оружия.
Соответствующее заявление во вторник, 24 декабря, сделал президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ.
«Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности — тем более», - цитирует главу государства RT. Президент, при этом, назвал ситуацию уникальной в новейшей истории России, так как «догоняют нас».
Ранее Путин заявил, что в России разрабатывается сухопутный вариант гиперзвуковой ракеты «Циркон». По словам президента, скорость ракеты будет скорость в девять раз выше скорости звука, а дальность полета ракеты превысит тысячу километров.
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