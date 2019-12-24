Путин: гиперзвуковое оружие есть только у России

Соответствующее заявление во вторник, 24 декабря, сделал президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии министерства обороны РФ.

«Ни у одной страны сегодня нет гиперзвукового оружия вообще, а гиперзвукового оружия континентальной дальности — тем более», - цитирует главу государства RT. Президент, при этом, назвал ситуацию уникальной в новейшей истории России, так как «догоняют нас».

Ранее Путин заявил, что в России разрабатывается сухопутный вариант гиперзвуковой ракеты «Циркон». По словам президента, скорость ракеты будет скорость в девять раз выше скорости звука, а дальность полета ракеты превысит тысячу километров.

