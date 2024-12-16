Путин: Более 430 тысяч россиян подписали контракты с Минобороны в 2024 году

Более 300 тысяч российских мужчин подписали контракты на службу в Вооруженных силах РФ в 2023 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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По его словам, в 2024 году число добровольцев увеличилось.

«В этом году на данный момент уже свыше 430 тысяч», - уточнил глава государства.

Ранее Путин заявил, что штатная численность ВС РФ повышена до 1,5 миллиона военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороны РФДобровольцыКонтрактыВладимир Путин

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