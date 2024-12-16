Путин: Более 430 тысяч россиян подписали контракты с Минобороны в 2024 году
16 декабря 202415:07
Более 300 тысяч российских мужчин подписали контракты на службу в Вооруженных силах РФ в 2023 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, в 2024 году число добровольцев увеличилось.
«В этом году на данный момент уже свыше 430 тысяч», - уточнил глава государства.
Ранее Путин заявил, что штатная численность ВС РФ повышена до 1,5 миллиона военнослужащих, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru