Путин утвердил Стратегию развития ВМФ до 2050 года

Президент Владимир Путин в конце мая утвердил Стратегию развития Военно-морского флота РФ до 2050 года. Об этом заявил помощник российского лидера, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в беседе с aif.ru.

Он отметил, что решение о подготовке стратегии приняли на совещании в Кремле в июле 2024 года. Минобороны подготовило проект документа, затем Морская коллегия доработала его с учетом предложений различных ведомств и организаций.

«Итоговая редакция Стратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он ее утвердил», — подчеркнул Патрушев.

Такой документ приняли впервые в современной истории. Как отметил помощник президента, развитие мощного и современного флота невозможно без прогнозирования сценариев развития обстановки в Мировом океане, эволюции вызовов и угроз, определения целей и задач ВМФ. В связи с этим в стратегии проанализировали развитие военно-политической обстановки на планете, варианты возникновения и характера конфликтов, потенциал военно-морских держав. В документе также оценили текущее состояние и возможности флота с учетом опыта специальной военной операции, сформулировали требования к будущему боевому составу ВМФ, его задачи в мирное и военное время, механизмы для формирования перспективного облика флота.

Патрушев добавил, что в стратегии дали ответ, «какой должна быть военно-морская мощь России, чтобы страна могла эффективно отстаивать свои интересы в Мировом океане».

Ранее Николай Патрушев заявил, что страны НАТО на учениях активно отрабатывают действия по военному блокированию морских путей в Балтийском и Черном морях, напоминает 360.ru.

