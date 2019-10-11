Путин анонсировал разработку РСМД в России
Россия начнёт разработку ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в ответ на действия США. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет «Интерфакс».
«Мы сейчас, конечно, будем над этим работать, раз они [РСМД] у американцев появились», — заявил глава государства.
Ранее сообщалось, что российский лидер направил ряду стран, в том числе членам НАТО, послание. В нём содержалось предложение ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Ответа, как пишет RT, получено не было.
Напомним, ранее Владимир Путин выказал опасения, что возможное размещение Вашингтоном ракет средней дальности в Азии также касается России. Как отмечает «ФедералПресс», радиус действия ракет позволят достичь пределов РФ.
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