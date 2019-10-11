Путин анонсировал разработку РСМД в России

Ранее сообщалось, что российский лидер направил ряду стран, в том числе членам НАТО, послание. В нём содержалось предложение ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности. Ответа, как пишет RT, получено не было.

Напомним, ранее Владимир Путин выказал опасения, что возможное размещение Вашингтоном ракет средней дальности в Азии также касается России. Как отмечает «ФедералПресс», радиус действия ракет позволят достичь пределов РФ.



