Пушилин заявил об освобождении Украинска в ДНР
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об освобождении города Украинск. Об этом он сообщил в эфире «Соловьев Live».
Политик рассказал о важности красноармейского направления для российских военных.
«За Красногоровку достаточно успешно идет продвижение. Мы видим и Украинск, который был недавно освобожден, но уже... совершенно там по-другому ситуация дальше развивается», – подчеркнул Пушилин.
На минувшей неделе в силовых структурах заявили, что Украинск перешел под контроль Вооруженных сил РФ, военные установили флаг на шахте, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru