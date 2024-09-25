Пушилин заявил об освобождении Украинска в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об освобождении города Украинск. Об этом он сообщил в эфире «Соловьев Live».

Политик рассказал о важности красноармейского направления для российских военных.

«За Красногоровку достаточно успешно идет продвижение. Мы видим и Украинск, который был недавно освобожден, но уже... совершенно там по-другому ситуация дальше развивается», – подчеркнул Пушилин.

На минувшей неделе в силовых структурах заявили, что Украинск перешел под контроль Вооруженных сил РФ, военные установили флаг на шахте, напоминает Ura.ru.

