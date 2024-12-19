Пушилин: ВС России с тяжелыми боями продвигаются в Дзержинске
Российские военные продвигаются в Дзержинске, в районе Красноармейска и Димитрова с тяжелыми боями. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в беседе с РИА Новости.
«По всем направлениям фронта армия России ведет тяжелую работу и отвоевывает у противника наши территории, наши города и районы, из которых они делали укрепы десять лет», — указал политик.
Пушилин подчеркнул, что российские силы ведут бои в Дзержинске, с направления которого ВСУ наносят удары по Горловке. Большинство высоток в городе взяты под контроль армией России.
Кроме того, ожесточенные столкновения продолжаются на Красноармейском направлении. Российские подразделения уже освободили поселок Заря и продвигаются у самого Красноармейска, а также Димитрова. В то же время ВС России наращивают наступательную активность на Краснолиманском направлении.
Ранее Денис Пушилин заявил, что освобождение Курахова — «дело времени», пишет 360.ru.
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