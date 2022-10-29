Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной

Россия провела обмен пленными с Украиной по формуле «50 на 50». Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, среди освобожденных россиян семь человек из ДНР, двое – из ЛР.

«Ждем ребят дома», — написал он.

Возвращение 50 российских военных подтвердили в Минобороны РФ.

Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 17 октября, тогда в РФ вернулись 72 моряка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

