Пушилин сообщил о новом обмене пленными с Украиной
Россия провела обмен пленными с Украиной по формуле «50 на 50». Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
По его словам, среди освобожденных россиян семь человек из ДНР, двое – из ЛР.
«Ждем ребят дома», — написал он.
Возвращение 50 российских военных подтвердили в Минобороны РФ.
Последний обмен пленными между Россией и Украиной состоялся 17 октября, тогда в РФ вернулись 72 моряка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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