Пушилин: Литиевые месторождения в районе Шевченко перешли под контроль РФ
Российские силы взяли под контроль литиевые месторождения близ населенного пункта Шевченко в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин.
По его словам, украинские военные удерживали населенный пункт, выстроив «достаточно серьезные укрепления». Пушилин предположил, что это было связано и с «популизмом» Киева, торговавшего запасами недр и предлагавшего это публично за «более активную поддержку» Украины со стороны западных партнеров.
«Я напомню, что в районе населенного пункта Шевченко есть литиевые месторождения. Они действительно интересны и для Запада в целом. Но... это все теперь находится под контролем РФ», — отметил политик в эфире канала «Россия 24».
Пушилин подчеркнул, что все недра пойдут на пользу жителям ДНР и РФ.
В декабре глава ДНР заявил об освобождении села Шевченко, напоминает «Свободная пресса». Пушилин отмечал, что армия России улучшила ситуацию на этом направлении.
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