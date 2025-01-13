Российские силы взяли под контроль литиевые месторождения близ населенного пункта Шевченко в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, украинские военные удерживали населенный пункт, выстроив «достаточно серьезные укрепления». Пушилин предположил, что это было связано и с «популизмом» Киева, торговавшего запасами недр и предлагавшего это публично за «более активную поддержку» Украины со стороны западных партнеров.

«Я напомню, что в районе населенного пункта Шевченко есть литиевые месторождения. Они действительно интересны и для Запада в целом. Но... это все теперь находится под контролем РФ», — отметил политик в эфире канала «Россия 24».

Пушилин подчеркнул, что все недра пойдут на пользу жителям ДНР и РФ.

В декабре глава ДНР заявил об освобождении села Шевченко, напоминает «Свободная пресса». Пушилин отмечал, что армия России улучшила ситуацию на этом направлении.

