Публикация RT помогла семье восстановить обстоятельства гибели военного

Семья российского военного Владимира, позывной которого был Хан, смогла выяснить обстоятельства его гибели благодаря информации, опубликованной RT.

Последний раз он связался с женой 8 августа, сообщив, что отправляется на боевое задание. После того как связь с ним оборвалась, его брат Сергей начал искать сведения о Владимире, обращаясь в госпитали и просматривая чаты.

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9 августа семья получила официальное сообщение о его гибели. Сергей, изучив документы, выяснил, что его брат участвовал в отражении атаки ВСУ на подступах к Курской атомной станции и погиб в районе Курчатова.

Сергей предположил, что запись с позывными «Кот», «Зефир» и «Хан», оставленная 11 августа, была сделана сослуживцами в память о Владимире, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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