Публикация RT помогла семье восстановить обстоятельства гибели военного

9 августа семья получила официальное сообщение о его гибели. Сергей, изучив документы, выяснил, что его брат участвовал в отражении атаки ВСУ на подступах к Курской атомной станции и погиб в районе Курчатова.

Сергей предположил, что запись с позывными «Кот», «Зефир» и «Хан», оставленная 11 августа, была сделана сослуживцами в память о Владимире, передает «Радиоточка НСН».

