Военным будут компенсировать расходы за использование личного авто
Военнослужащим, военным пенсионерам, членам их семей, которые имеют право на бесплатный проезд, будут компенсировать расходы за использование личного транспорта в ряде случаев. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
Соответствующее постановление уже подписано. Согласно закону «О статусе военнослужащих» военные и военные пенсионеры имеют право на такое возмещение, однако компенсация расходов за использование личного авто не была регламентирована.
«Теперь будут возмещаться расходы за использование личного автомобиля в отдельных случаях, например в командировках или отпусках», — подчеркнули в кабмине.
Порядок возмещения будут определять федеральные органы власти, в которых предусмотрена военная служба.
Между тем глава российского правительства Михаил Мишустин поручил дополнительно выделить свыше 1 млрд рублей на поддержку образовательного кредитования со ставкой 3% годовых, пишет Ura.ru.
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