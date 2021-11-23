Псаки отказалась комментировать планы США на Украине

США могут отправить на Украину оружие и военных советников, сообщает американский телеканал CNN.

Отмечается, что это связано с якобы увеличением числа российских войск на границе с Украиной. Штаты также могут направить туда российские вертолеты Ми-17, которые ранее были куплены Вашингтоном для отправки в Афганистан, а также противотанковые ракетные комплексы Javelin и минометы.

По данным источников CNN, в США намерены передать Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и вооружение, которое ранее предназначалось Афганистану.

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При этом некоторые американские чиновники все же обеспокоены таким решением Минобороны, так как считают что Россия сможет воспримет это, как эскалацию конфликта.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время трансляции в YouTube брифинга с журналистами отказалась комментировать намерения США по отношению к Украине.

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:РоссияВооружениеМинобороныУкраинаСША
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