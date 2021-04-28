Противоминный корабль «Петр Ильичев» спущен на воду в Петербурге

Корабль противоминной обороны «Петр Ильичев» проекта 12700 спущен на воду на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

По словам главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова, корабли этого проекта уже хорошо показали себя в море, они хорошо управляются, обладают большой живучестью, передает РИА Новости.

По словам Евменова, при строительстве нового корабля были применены самые передовые технологии, которые в мире пока никто не применяет. Корабли будут проходить службу на всех четырех флотах.

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Корабль «Петр Ильичев» был заложен в июле 2018 года. Ранее Средне-Невский судостроительный завод уже передал ВМФ четыре корабля этого проекта.

Корабль противоминной обороны проекта 12700 принадлежит новому поколению судов противоминной обороны. В его задачи входит поиск и уничтожение мин в акваториях военно-морских баз на безопасной для тральщика дистанции. Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина - 62 метра, ширина - 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении – около 16 узлов, экипаж - 44 человека.

Корабль оснащен новейшими средствами поиска и обнаружения мин, имеет высокие маневренные качества и мореходность.

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ФОТО: Средне-Невский судостроительный завод
ТЕГИ:ВМФ РФ
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