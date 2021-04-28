Противоминный корабль «Петр Ильичев» спущен на воду в Петербурге

Корабль противоминной обороны «Петр Ильичев» проекта 12700 спущен на воду на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

По словам главнокомандующего ВМФ России Николая Евменова, корабли этого проекта уже хорошо показали себя в море, они хорошо управляются, обладают большой живучестью, передает РИА Новости.

По словам Евменова, при строительстве нового корабля были применены самые передовые технологии, которые в мире пока никто не применяет. Корабли будут проходить службу на всех четырех флотах.