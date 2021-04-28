Корабли ВМС США в Персидском заливе сблизились с иранским флотом
Корабли американского флота в Персидском заливе сблизились с кораблями Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, после чего США сделали предупредительные выстрелы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальное заявление ВМС США.
По данным ведомства, иранские корабли после полученного предупреждения отошли на безопасную дистанцию. Отмечается, что команды американских боевых кораблей произвели множество предупреждений через радио и громкоговоритель, однако представители ВМС КСИР продолжили проводить маневры на близком расстоянии.
В связи с этим лодка Firebolt была вынуждена произвести предупредительные выстрелы, которые вынудили иранских военных отойти на необходимое расстояние.
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