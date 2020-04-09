Призывникам оставят возможность поступить в вузы

Военные комиссариаты изучают данные о призывниках удаленно на основе документов из медицинских и образовательных организаций, беседы с ними проводятся в режиме онлайн. Как рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, «при этом призывники в военкоматы не вызываются, беседы с ними проводятся по телефону, а также по средствам видеосвязи в режиме онлайн».

Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин заявил НСН, что никто не отнимает право у одиннадцатиклассников поступить в ВУЗ даже в нынешней эпидемиологической ситуации.

«Это совершенно ритуальная фраза нашего начальник Генштаба, которую он произносит каждый раз во время весеннего призыва. И связано это с тем, что очень много призывников достигают 18-летия до момента поступления. Еще с советских времен сложилась традиция таких призывников забирать в армию осенью, чтобы у них появилась возможность поступить в вуз», - отметил собеседник НСН.