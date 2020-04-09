Призывникам оставят возможность поступить в вузы
Главный редактор журнала «Солдаты России» в эфире НСН заявил, что распоряжение Генштаба никто не отменял, поэтому, несмотря на коронавирус, правила призыва останутся прежними.
Военные комиссариаты изучают данные о призывниках удаленно на основе документов из медицинских и образовательных организаций, беседы с ними проводятся в режиме онлайн. Как рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, «при этом призывники в военкоматы не вызываются, беседы с ними проводятся по телефону, а также по средствам видеосвязи в режиме онлайн».
Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин заявил НСН, что никто не отнимает право у одиннадцатиклассников поступить в ВУЗ даже в нынешней эпидемиологической ситуации.
«Это совершенно ритуальная фраза нашего начальник Генштаба, которую он произносит каждый раз во время весеннего призыва. И связано это с тем, что очень много призывников достигают 18-летия до момента поступления. Еще с советских времен сложилась традиция таких призывников забирать в армию осенью, чтобы у них появилась возможность поступить в вуз», - отметил собеседник НСН.
Россияне попросили отложить сроки весеннего призыва в армию. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала что родители выпускников переживают, что дети не успеют сдать ЕГЭ и поступить в вузы, и отправятся на службу. Шурыгин предложил, как надо поступать родителям в таких случаях.
«Сейчас нет проблем с призывниками, с комплектованием армии и я не сталкивался со случаями, когда школьникам вчерашним не давали время для поступления в вузы. Но если такие попытки случаются, то поступать нужно просто. Есть распоряжение начальника Генштаба и любой военком его нарушает, рискует своей должностью. Так что есть смысл позвонить в военкомат и уточнить, точно ли они хотят нарушить приказ начальника Генштаба. Более чем уверен, что последует отбой. Как случайность такие случаи допускаю, как практику – нет», - резюмировал Владислав Шурыгин.
30 марта президент России Владимир Путин подписал указ о начале призыва в армию с 1 апреля. Призыв завершится 15 июля. Сроки военного призыва не изменились по сравнению с прошлым годом. Не изменилось и число людей, которые пополнят ряды вооруженных сил — согласно документу, с 1 апреля пойдут служить 135 тысяч человек.
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