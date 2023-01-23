Пригожин предложил ввести тюремный срок до 50 лет за «гламуризацию армии»

Ранее в Сети появились сообщения о том, что военное руководство якобы требует от солдат на передовой брить бороды. По словам члена комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенанта Виктора Соболева, бритье — это «элементарное требование воинской дисциплины». С парламентарием не согласились Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров: по их мнению, подобные требования — «архаика» и «провокация». В то же время член думского комитета по обороне, генерал-полковник Виктор Заварзин отметил, что бороды у военных допустимы, но «все должно быть аккуратно», поскольку внешний вид солдат влияет на их внутреннее состояние и общую дисциплину, пишет Ura.ru.

Как отметил основатель «Вагнера», изнуренных тяжелым военным трудом военнослужащих пытаются научить, «сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство».

«Я считаю, что необходимо принять законодательное ограничение и суровейшее наказание с тюремным сроком до 50 лет за гламуризацию армии. Согласен с Рамзаном Ахматовичем в его критике», — подчеркнул Пригожин.

Основатель ЧВК также попросил Кадырова отрастить бороду «в два раза больше, за себя и за меня».

