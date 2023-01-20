Генерал-полковник Заварзин вступил в спор о бородах у военных
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Виктор Заварзин вступил в «спор о бородах» у военнослужащих, отметив, что растительность на лице допустима, но «все должно быть аккуратно». Об этом пишет РБК.
Ранее в Сети появились сообщения о том, что военное начальство якобы требует от солдат на передовой брить бороды и не пользоваться телефонами. Член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев отмечал, что бритье является «элементарным требованием воинской дисциплины». С ним не согласились глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин: по их мнению, подобные требования — «провокация» и «архаика».
Как отметил Заварзин, «цель не в том, чтобы брить или не брить бороду, а в том, чтобы соблюдать гигиену по возможности, во время передышек» в боях. Генерал-полковник подчеркнул, что командиры должны создавать все необходимые для этого условия. По словам Заварзина, Минобороны серьезно следит за тыловым обеспечением, питанием и гигиеной военных, пишет Ura.ru.
«Русская армия всегда была ценна опрятным видом, осанкой военнослужащего и тому подобным. Это воздействует и на внутреннее состояние человека, русского воина. Индивидуальное внутреннее состояние каждого воина, безусловно, влияет на общую дисциплину», — указал генерал-полковник.
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