Генерал-полковник Заварзин вступил в спор о бородах у военных

Ранее в Сети появились сообщения о том, что военное начальство якобы требует от солдат на передовой брить бороды и не пользоваться телефонами. Член думского комитета по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев отмечал, что бритье является «элементарным требованием воинской дисциплины». С ним не согласились глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин: по их мнению, подобные требования — «провокация» и «архаика».

Как отметил Заварзин, «цель не в том, чтобы брить или не брить бороду, а в том, чтобы соблюдать гигиену по возможности, во время передышек» в боях. Генерал-полковник подчеркнул, что командиры должны создавать все необходимые для этого условия. По словам Заварзина, Минобороны серьезно следит за тыловым обеспечением, питанием и гигиеной военных, пишет Ura.ru.

«Русская армия всегда была ценна опрятным видом, осанкой военнослужащего и тому подобным. Это воздействует и на внутреннее состояние человека, русского воина. Индивидуальное внутреннее состояние каждого воина, безусловно, влияет на общую дисциплину», — указал генерал-полковник.

