Пригожин предложил вооружить миллионную армию в обмен на артиллерийские снаряды

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что на складах в Соледаре хранится большое количество оружия, которым можно вооружить миллион человек.

«Там Ленин лежит»: Пригожин развеял страхи о развороте ЧВК «Вагнер» на Москву

В видеообращении, которое опубликовала пресс-служба бизнесмена, он рассказал, что в наличии имеются «новые в масле» пистолеты-пулеметы Томпсона, ППШ, ППС, пулеметы «Максим», пулеметы Дегтярева.

Пригожин отметил, что всем рассказал о хранящемся у него оружии «на миллионную армию», однако это «никому не интересно».

«Предлагаю вывесить объявление на «Авито»... Меняю вооружение на армию в миллион человек на артиллерийские боеприпасы для ближнего боя, 300 тонн в сутки - это 10 загруженных контейнеров, это очень немного», - отметил бизнесмен, добавив, что в настоящее время ЧВК «Вагнер» получает лишь треть от необходимого объема.

Ранее Пригожин заявил, что если военная компания исчезнет, то это произойдёт из-за «внутренних подонков-бюрократов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:ВооружениеОружиеЧВК "Вагнер"Евгений Пригожин

Горячие новости

Все новости

партнеры