Пригожин предложил вооружить миллионную армию в обмен на артиллерийские снаряды
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что на складах в Соледаре хранится большое количество оружия, которым можно вооружить миллион человек.
В видеообращении, которое опубликовала пресс-служба бизнесмена, он рассказал, что в наличии имеются «новые в масле» пистолеты-пулеметы Томпсона, ППШ, ППС, пулеметы «Максим», пулеметы Дегтярева.
Пригожин отметил, что всем рассказал о хранящемся у него оружии «на миллионную армию», однако это «никому не интересно».
«Предлагаю вывесить объявление на «Авито»... Меняю вооружение на армию в миллион человек на артиллерийские боеприпасы для ближнего боя, 300 тонн в сутки - это 10 загруженных контейнеров, это очень немного», - отметил бизнесмен, добавив, что в настоящее время ЧВК «Вагнер» получает лишь треть от необходимого объема.
Ранее Пригожин заявил, что если военная компания исчезнет, то это произойдёт из-за «внутренних подонков-бюрократов», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 242 / сут.
Умерли
398 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 681 / сут.
- Аксенов заявил о сбитом на западе Крыма беспилотнике
- СМИ: Глава Минобороны Украины заявил о выходе ВСУ на финишную прямую контрнаступления
- Водитель Kia сбил двух детей на востоке Москвы
- «Спасибо за все»: Алла Пугачева поблагодарила умершего Вячеслава Зайцева
- Сошедший с рельсов в Брянской области поезд был белорусским
- Власти Болгарии заявили о покушении на главного прокурора республики
- ЦСКА впервые не вышел в финал Единой лиги ВТБ
- Пригожин предложил вооружить миллионную армию в обмен на артиллерийские снаряды
- Нужна консолидация. Минобороны РФ следует помогать ЧВК «Вагнер» ради победы в СВО
- «МК»: В Москве скончалась вдова поэта-песенника Леонида Дербенева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru