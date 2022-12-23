Пригожин назвал «домыслами» заявления США о поставках оружия из КНДР для ЧВК «Вагнер»
Предприниматель, основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг заявления Белого дома о поставках оружия из КНДР для ЧВК. Об этом сообщает пресс-служба компании бизнесмена «Конкорд».
Ранее представитель американской администрации Джон Кирби заявил, что Северна Корея в ноябре якобы поставила России ракеты для использования боеприпасов бойцами «Вагнера», напоминает телеканал «360».
Пригожин с сожалением констатировал, что Кирби делает «достаточно много заявлений, основанных на домыслах», пишет Ura.ru.
«Всем известно, что Северная Корея уже давно не поставляет никаких вооружений в Российскую Федерацию. И таких попыток даже не делалось. Поэтому поставки оружия из КНДР - не что иное, как сплетни и домыслы», — говорится в комментарии Пригожина, опубликованном пресс-службой «Конкорда» в соцсети «ВКонтакте».
Кроме того, бизнесмен сообщил, что ЧВК покупает «достаточное количество» вооружения из США, и вскоре юристы могут начать процесс снятия «несправедливых» ограничений Вашингтона на поставки оружия для группы «Вагнер».
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