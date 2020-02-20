Прибитые гвоздями телефоны в воинской части назвали самоуправством командира

«Солдат может обратиться в военную прокуратуру или в военный суд. Написать бумагу, что это его личное имущество, с ним плохо поступили. Это самоуправство командира. Конечно, в воинских частях запрещено иметь телефоны, разные есть части, но должны быть определенные места, где солдаты будут их оставлять во время несения службы. Они должны сдавать их командиру, который будет прятать их в сейф, и когда придет время позвонить маме, в специальном месте, он может получить телефон. Так обычно устроено. Есть секретные воинские части. Телефон может стать источником разглашения военной и государственной тайны. Но прибивать гвоздями – это самоуправство», - повторил он.

В Центральном военном округе (ЦВО) сказали, что по факту произошедшего проводится проверка. Издание уточняет, что по закону военнослужащие и призывники не должны иметь при себе электронные приборы, которые через интернет могут распространять фото-, аудио- и видеоматериалы. О праве руководства забирать и ломать их в документе не сказано.

