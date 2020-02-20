Прибитые гвоздями телефоны в воинской части назвали самоуправством командира
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире НСН заявил, что владельцы гаджетов должны обратиться в военную прокуратуру, так как даже нарушение правил использования телефонов во время службы не дает их командованию права их уничтожать.
В воинской части под Екатеринбургом несколько смартфонов солдат были прибиты гвоздями к доске позора за «нарушение закона», сообщает E1.RU. Издание опубликовало соответствующую фотографию с девятью разбитыми телефонами, в том числе дорогих моделей, висящими на доске объявлений с надписью «Они нарушили федеральный закон, приказ министра обороны и командира части». Под каждым из гаджетов указаны имена их владельцев.
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире НСН посоветовал владельцам прибитых телефонов обратиться с заявлением в военную прокуратуру.
«Солдат может обратиться в военную прокуратуру или в военный суд. Написать бумагу, что это его личное имущество, с ним плохо поступили. Это самоуправство командира. Конечно, в воинских частях запрещено иметь телефоны, разные есть части, но должны быть определенные места, где солдаты будут их оставлять во время несения службы. Они должны сдавать их командиру, который будет прятать их в сейф, и когда придет время позвонить маме, в специальном месте, он может получить телефон. Так обычно устроено. Есть секретные воинские части. Телефон может стать источником разглашения военной и государственной тайны. Но прибивать гвоздями – это самоуправство», - повторил он.
В Центральном военном округе (ЦВО) сказали, что по факту произошедшего проводится проверка. Издание уточняет, что по закону военнослужащие и призывники не должны иметь при себе электронные приборы, которые через интернет могут распространять фото-, аудио- и видеоматериалы. О праве руководства забирать и ломать их в документе не сказано.
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