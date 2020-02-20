«За «полицая» здесь бьют морду». Нобелевскому лауреату рассказали, за кого воевали белорусы

По мнению Александра Зимовского, маркером нынешнего отношения Минска к сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне и жертвах, принесенных жителями Советской Белоруссии на алтарь Победы, станет либо реакция официальных лиц на то, что они живут в «стране полицаев», либо отсутствие такой реакции.

«Пока ее заявление не встретило никакого отклика в Беларуси. Официальной реакции нет, и, я полагаю, не будет. Некоторое время назад, было дело, Лукашенко намекнул, что есть, мол, всякие лауреаты, которые выливают на Беларусь ушаты грязи, хотя в лицо Алексиевич он такого и не говорил. С другой стороны, нобелевский лауреат в Беларуси один, и это Алексиевич. Правда, нет в здешнем обществе единого мнения, наша лауреатка - она моральный авторитет, или моральный урод? Но она уж точно не историк. А исторические, документально подтверждённые факты говорят о том, что около 150 тысяч белорусов служили во вспомогательной полиции и охранных частях во время оккупации. Это было добровольное дело, а мобилизовать белорусов в эти части гитлеровцы начали лишь незадолго до операции “Багратион”. После освобождения БССР Красной Армией в 1944 году около ста тысяч жителей белорусских оккупированных территорий были уличены органами НКВД БССР как полицаи, каратели и пособники, большинство получили сроки, самые рьяные пошли на виселицу. Это обычное дело, поляки вешали своих полицаев, французы - своих, и так далее. В партизанах же в Белоруссии было около полумиллиона человек. Это даёт повод некоторым местечковым историкам-”попаданцам” заявлять даже о гражданской войне между белорусскими партизанами и белорусскими полицаями. На самом деле белорусские полицаи являются в Беларуси объектом исторической ненависти. Это и в литературе, и в кинематографе отражено. Таким словом до сих пор можно глубоко оскорбить человека, а в местных деревнях подобное, как правило кончается жестоким мордобоем. Лукашенко несколько раз отказывался переименовать белорусскую милицию в полицию, мотивируя, это тем, я цитирую, что “вы знаете, как у нас в народе относятся к полицаям”. А тут вдруг вся страна оказалась литературно оскорбленной. В таких случаях нехорошо сидеть, да отмалчиваться», - добавил Александр Зимовский.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда отказался от поездки на Всемирный форум памяти Холокоста, прошедший 23 января в Израиле. Адвокат Тимур Маршани в эфире НСН напомнил о сотрудничестве польских властей с нацистами во время Второй мировой войны и участии местных надзирателей в этнических чистках на территории Польши. «Все расстрелы, события в Бабьем Яру, когда было уничтожено очень много поляков, совершались при участии польских офицеров-коллаборационистов. Они же проводили этнические чистки», - заявил юрист.



