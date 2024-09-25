При обысках по делу Иванова обнаружили крупную сумму наличными

Крупные суммы наличных денег найдены при обысках по делу экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова, сообщает РИА Новости.

По делу экс-замминистра обороны Иванова арестовали недвижимость на 82,5 млн рублей

Обыски прошли по месту жительства и работы.

Ранее Басманный суд Москвы оставил в СИЗО Иванова.

Он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. По данным следствия, их общая сумма достигла почти 1,2 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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