При обысках по делу Иванова обнаружили крупную сумму наличными
25 сентября 202406:17
Крупные суммы наличных денег найдены при обысках по делу экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова, сообщает РИА Новости.
Обыски прошли по месту жительства и работы.
Ранее Басманный суд Москвы оставил в СИЗО Иванова.
Он обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. По данным следствия, их общая сумма достигла почти 1,2 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru