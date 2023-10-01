Президент России поздравил с праздником сухопутные войска
1 октября 202310:52
Глава РФ Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов сухопутных войск с праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент страны выразил уверенность в том, что личный состав сухопутных войск продолжит выполнять поставленные задачи и будет надёжно обеспечивать национальные интересы России.
Ранее, 30 сентября, российский лидер поздравил жителей с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, , передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru