Президент России поздравил с праздником сухопутные войска

Глава РФ Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов сухопутных войск с праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

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Президент страны выразил уверенность в том, что личный состав сухопутных войск продолжит выполнять поставленные задачи и будет надёжно обеспечивать национальные интересы России.

Ранее, 30 сентября, российский лидер поздравил жителей с Днём воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, , передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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