Россия «Искандерами» уничтожила эшелон с бронетехникой и живую силу ВСУ
1 октября 202302:04
Появились кадры ударов российскими ракетами «Искандер» по украинской армии, сообщает «РЕН ТВ».
На первом видео видно поражение района погрузки противника в Николаевской области.
На втором видео российские ракеты достигают цели в районе сосредоточения механизированной бригады ВСУ в Курахово.
Ранее стало известно, что Россия увеличит выпуск ракет для комплексов «Искандер» и «Кинжал», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru