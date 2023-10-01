Россия «Искандерами» уничтожила эшелон с бронетехникой и живую силу ВСУ

Появились кадры ударов российскими ракетами «Искандер» по украинской армии, сообщает «РЕН ТВ».

Минобороны показало пуск ракеты «Искандер» по командному пункту ВСУ

На первом видео видно поражение района погрузки противника в Николаевской области.

На втором видео российские ракеты достигают цели в районе сосредоточения механизированной бригады ВСУ в Курахово.

Ранее стало известно, что Россия увеличит выпуск ракет для комплексов «Искандер» и «Кинжал», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраинаИскандер

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