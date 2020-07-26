Президент Путин анонсировал поступление 40 кораблей в состав ВМФ

Владимир Путин напомнил, что доблестный, овеянный немеркнущей славой российский Флота «Более трёх веков стоит он на страже суверенитета родной страны». Верховный главнокомандующий отметил достойное выполнение военных задач личного состава Военно-морского Флота.

«В таком безупречном служении нашим людям, нашему Отечеству отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера», - отметил президент.

Он отдал дань уважения покорителям Антарктиды, открытию которой отмечается 200 лет в 2020 году, героям Великой Отечественной войны, а также «всем поколениям флотоводцев и моряков, корабелов и первопроходцев», благодаря которым Россия обрела славу морской державы.

Обращаясь к военнослужащим, он отметил особый характер моряков и личностные качества, которые необходимы для службы на флоте.

Напомним, в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте задействованы 46 кораблей, подводных лодок и катеров, а также морская авиация и более 4 тысяч военнослужащих.

