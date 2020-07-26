Президент Путин анонсировал поступление 40 кораблей в состав ВМФ
Президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин, который принимает Главный военно-морской парад в акватории реки Невы в Санкт-Петербурге, поздравил личный состав экипажей с Днём Военно-Морского Флота. Видео и текст поздравления размещены на официальном сайте Кремля.
Президент Путин отметил рост уровня оснащенности российского флота, на вооружение которого поступит 40 новых кораблей.
«Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счет широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счет самых эффективных средств обороны», - заявил глава государства.
Владимир Путин напомнил, что доблестный, овеянный немеркнущей славой российский Флота «Более трёх веков стоит он на страже суверенитета родной страны». Верховный главнокомандующий отметил достойное выполнение военных задач личного состава Военно-морского Флота.
«В таком безупречном служении нашим людям, нашему Отечеству отражается уникальная морская душа каждого матроса и офицера», - отметил президент.
Он отдал дань уважения покорителям Антарктиды, открытию которой отмечается 200 лет в 2020 году, героям Великой Отечественной войны, а также «всем поколениям флотоводцев и моряков, корабелов и первопроходцев», благодаря которым Россия обрела славу морской державы.
Обращаясь к военнослужащим, он отметил особый характер моряков и личностные качества, которые необходимы для службы на флоте.
Напомним, в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте задействованы 46 кораблей, подводных лодок и катеров, а также морская авиация и более 4 тысяч военнослужащих.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru