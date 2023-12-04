Президент Путин отметил решительные действия состава фрегата «Адмирал Макаров»
4 декабря 202319:28
Президент России Владимир Путин отметил действия личного состава фрегата «Адмирал Макаров» в ходе спецоперации на Украине. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.
Путин также поздравил личный состав корабля с присвоением почетного наименования гвардейский, отметив, что это высокая честь и признание заслуг, отваги и массового героизма, которые были проявлены при защите России.
Ранее министерство обороны РФ предложило лишить Северный флот статуса стратегического объединения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru