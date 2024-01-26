Предприятия ОПК поставили в Вооруженные силы РФ 98,8% новой техники от плана
Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что в 2023 году предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на 98,8% выполнили план по поставке в войска новой техники, сообщает ТАСС.
Вступая с докладом на Едином дне приемки военной продукции, он также указал, что план ремонта военной техники за прошлый год был выполнен на 99,8.
Кроме того, Криворучко отметил, что общий объеё финансирования гособоронзаказа за последние два года вырос в два раза, а поставки приоритетных образцов вооружений в прошлом году увеличились в пять раз.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе Единого дня приёмки военной продукции заявил, что Россия в разы нарастила выпуск основных видов вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автоэксперт объяснил, за что опытные водители не любят китайский автопром
- МИД: Участки на выборах президента откроют во всех странах, где есть посольства
- Расклейщики рекламы о продаже наркотиков задержаны в метро Москвы
- Короля Великобритании Карла III опять госпитализировали
- Суд на Кипре отказал в экстрадиции в США россиянина Артура Петрова
- Мариинка отметит 200-летие мировой премьеры Девятой симфонии Бетховена
- СМИ: Шоумен Гудков отказался от концертов в России до конца лета
- Собчак назвала безумием грозящий Блиновской срок
- Глава Минобороны Германии пожаловался на дефицит оружия из-за помощи Украине
- СМИ: С Украины во Францию в прошлом году тайно вывезли иконы VI века
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru