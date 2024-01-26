Предприятия ОПК поставили в Вооруженные силы РФ 98,8% новой техники от плана

Вступая с докладом на Едином дне приемки военной продукции, он также указал, что план ремонта военной техники за прошлый год был выполнен на 99,8.

Кроме того, Криворучко отметил, что общий объеё финансирования гособоронзаказа за последние два года вырос в два раза, а поставки приоритетных образцов вооружений в прошлом году увеличились в пять раз.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе Единого дня приёмки военной продукции заявил, что Россия в разы нарастила выпуск основных видов вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

