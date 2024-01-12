Глава Минобороны РФ поручил нарастить производство высокоточных боеприпасов
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса — корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Подмосковье, сообщает пресс-служба военного ведомства.
В сообщении говорится, что в ходе своего визита министр поручил нарастить производство высокоточных боеприпасов, не забывая при этом о модернизации.
«Не только наращивать производство высокоточных боеприпасов, но и модернизировать их, то есть переводить отдельную линейку боеприпасов из разряда обычных в категорию высокоточных», — указал Шойгу.
Ранее глава Минобороны РФ заявил, одной из ключевых задач военного ведомства является «поддержание боеготовности российской ядерной триады» на самом высоком уровне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru