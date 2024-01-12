Глава Минобороны РФ поручил нарастить производство высокоточных боеприпасов

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса — корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в Подмосковье, сообщает пресс-служба военного ведомства.

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В сообщении говорится, что в ходе своего визита министр поручил нарастить производство высокоточных боеприпасов, не забывая при этом о модернизации.

«Не только наращивать производство высокоточных боеприпасов, но и модернизировать их, то есть переводить отдельную линейку боеприпасов из разряда обычных в категорию высокоточных», — указал Шойгу.

Ранее глава Минобороны РФ заявил, одной из ключевых задач военного ведомства является «поддержание боеготовности российской ядерной триады» на самом высоком уровне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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