Глава Минобороны РФ поручил нарастить производство высокоточных боеприпасов

В сообщении говорится, что в ходе своего визита министр поручил нарастить производство высокоточных боеприпасов, не забывая при этом о модернизации.

«Не только наращивать производство высокоточных боеприпасов, но и модернизировать их, то есть переводить отдельную линейку боеприпасов из разряда обычных в категорию высокоточных», — указал Шойгу.

Ранее глава Минобороны РФ заявил, одной из ключевых задач военного ведомства является «поддержание боеготовности российской ядерной триады» на самом высоком уровне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

