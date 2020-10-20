«Это преступно». Военный аналитик о сокращении российской армии
Доктор военных наук рассказал в эфире НСН, какой урон обороноспобности России нанесет возможное сокращение Вооруженных сил.
Минфин предложил сократить до 100 тысяч военнослужащих и перевести их на гражданские должности. Это касается, в первую очередь, врачей, преподавателей, тыловиков и работников финансово-юридического сектора. В Минобороны такую инициативу не поддержали и заявили, что это не поможет сэкономить деньги. В ведомстве уточнили, что средства выделяются на реальную численность военнослужащих.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков назвал в эфире НСН предложение Минфина «преступным».
«Такая реформа уже проводилась во времена Анатолия Сердюкова (министр обороны в 2007-2012 годах – прим. НСН) и нанесла тяжелейший удар по обороноспособности страны. Сейчас это повторится. Офицерский состав является носителем уникальных военных знаний и опыта. Особенно те люди, которые прошли Сирию. Офицерский корпус определяет боеспособность армии даже в большей степени, чем современное оружие», - сказал специалист.
По его словам, после увольнения офицеры утратят командную функцию и перейдут статус советников, а это уже «совершенно другой коленкор».
«Значительная часть офицеров вряд ли согласится с этим и вообще уйдет из вооруженных сил. Это страшный удар по военной науке, а также системе тылового технического обеспечения. Мы живем в условиях, когда военные угрозы России растут как на дрожжах. Сейчас основным видом войн являются гибридные, и в таких условиях сокращать расходы преступно. Сейчас армия отвечает требованиям, но это на пределе, больше сокращать нельзя», - подчеркнул он.
Между тем, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение Минфина могут обсуждать эксперты, однако в стадии принятия решения таких вопросов нет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+16 319 / сут.
Умерли
24 635+269 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+9 704 / сут.
- Лукашенко пообещал не держаться за власть «посиневшими руками»
- Пашинян: Армения получила доказательство участия Турции в карабахской войне
- Генпрокуратура: у чиновников в России изъяли имущества на 34 млрд рублей
- Нарышкин сообщил о подготовке США «революционного» сценария для Молдавии
- Власти Москвы проверят «Яндекс.Еду» и «Delivery Club»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru