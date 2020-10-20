«Это преступно». Военный аналитик о сокращении российской армии

«Такая реформа уже проводилась во времена Анатолия Сердюкова (министр обороны в 2007-2012 годах – прим. НСН) и нанесла тяжелейший удар по обороноспособности страны. Сейчас это повторится. Офицерский состав является носителем уникальных военных знаний и опыта. Особенно те люди, которые прошли Сирию. Офицерский корпус определяет боеспособность армии даже в большей степени, чем современное оружие», - сказал специалист.

По его словам, после увольнения офицеры утратят командную функцию и перейдут статус советников, а это уже «совершенно другой коленкор».

«Значительная часть офицеров вряд ли согласится с этим и вообще уйдет из вооруженных сил. Это страшный удар по военной науке, а также системе тылового технического обеспечения. Мы живем в условиях, когда военные угрозы России растут как на дрожжах. Сейчас основным видом войн являются гибридные, и в таких условиях сокращать расходы преступно. Сейчас армия отвечает требованиям, но это на пределе, больше сокращать нельзя», - подчеркнул он.

Между тем, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение Минфина могут обсуждать эксперты, однако в стадии принятия решения таких вопросов нет.

