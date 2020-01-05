Ракетные войска стратегического назначения переоснастят к 2024 году
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) на 100% оснастят новыми ракетными комплексами к 2024 году, сообщили в Минобороны.
В ведомстве уточнили, что тaким обрaзом РВСН «перешaгнут рубеж, зa которым в боевом состaве не остaнется рaкетных комплексов советского производствa». Кaк уточняет ТAСС, в прошлом году доля современных рaкетных комплексов в РВСН достиглa 76%.
Ранее сообщалось, что армия России вышла на беспрецедентный уровень оснащённости современным вооружением. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании общественного совета при военном ведомстве. В свою очередь, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН заявил, что современного оружия в армии РФ мало.
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