Ракетные войска стратегического назначения переоснастят к 2024 году

В ведомстве уточнили, что тaким обрaзом РВСН «перешaгнут рубеж, зa которым в боевом состaве не остaнется рaкетных комплексов советского производствa». Кaк уточняет ТAСС, в прошлом году доля современных рaкетных комплексов в РВСН достиглa 76%.

Ранее сообщалось, что армия России вышла на беспрецедентный уровень оснащённости современным вооружением. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании общественного совета при военном ведомстве. В свою очередь, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в эфире НСН заявил, что современного оружия в армии РФ мало.

