Право на отсрочку от мобилизации в РФ получили 834 тысячи человек
Свыше 830 тысячам граждан России предоставлено право на получение отсрочек от призыва в рамках частичной мобилизации. Такую цифру приводит ежегодный сборник министерства обороны РФ «Армия в цифрах».
Всего среди тех, кому предоставлено отсрочка, значатся 834 тысячи 224 человека. По категориям статистика выглядит следующим образом: 30,7% - сотрудники информационно-технологических компаний, 20,4% - работники банковской сферы, 12,4% - представители энергетических компаний.
Кроме того, среди получивших отсрочку от призыва, - 6,5% работники сельского хозяйства, 5,2% - сотрудники средств массовой информации, 24,8% - других сфер деятельности.
Согласно открытой информации Минобороны, по результатам проведения частичной мобилизации в армию призвано свыше 302,5 тысяч россиян, сформированы 281 воинская часть и подразделение.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», средний возраст призванных по частичной мобилизации составляет 35 лет, 96,4% из них служили в армии. Из других данных статистики следует, что 89% из них - работающие, 57% - женаты, 37% имеют высшее образование.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru