Правительство поддержало идею направлять конфискованное оружие в зону СВО

Правительство РФ поддержало законопроект, позволяющий направлять конфискованное и невостребованное оружие в зону спецоперации по упрощенной процедуре, передает РИА Новости.

Мера позволит напрямую передавать оружие и патроны в Минобороны, Росгвардию, процесс администрирования предлагается возложить именно на Росгвардию как на регулятора оборота оружия.

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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) передала Министерству обороны России более 190 тысяч единиц изъятого у правонарушителей имущества, рассказал директор ФССП, главный судебный пристав России Дмитрий Аристов.

Техника передавалась в Минобороны органами ФССП с января 2023 года. Среди 190,6 тысяч имущества были табачная продукция, строительная и компьютерная техника, автомобили, лодки и древесина. Аристов подчеркнул, что все это имущество было изъято по решению суда за нарушение правил вождения, охоты и другие преступления, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ОружиеСпецоперация

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