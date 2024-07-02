Правительство поддержало идею направлять конфискованное оружие в зону СВО
Правительство РФ поддержало законопроект, позволяющий направлять конфискованное и невостребованное оружие в зону спецоперации по упрощенной процедуре, передает РИА Новости.
Мера позволит напрямую передавать оружие и патроны в Минобороны, Росгвардию, процесс администрирования предлагается возложить именно на Росгвардию как на регулятора оборота оружия.
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) передала Министерству обороны России более 190 тысяч единиц изъятого у правонарушителей имущества, рассказал директор ФССП, главный судебный пристав России Дмитрий Аристов.
Техника передавалась в Минобороны органами ФССП с января 2023 года. Среди 190,6 тысяч имущества были табачная продукция, строительная и компьютерная техника, автомобили, лодки и древесина. Аристов подчеркнул, что все это имущество было изъято по решению суда за нарушение правил вождения, охоты и другие преступления, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru