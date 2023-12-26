Правительство на год продлило запрет на вывоз патронов и гильз из страны
26 декабря 202309:10
Правительство России продлило запрет на вывоз из страны патронов и гильз до конца 2025 года.
Соответствующие ограничения ввели 27 мая 2023 года. Запрет действовал до 31 декабря этого года.
В сообщении пресс-службы правительства говорится, что запрет продлен для «обеспечение защиты интересов государства».
Накануне правительство РФ продлило запрет на въезд на российскую территорию грузовиков из Евросоюза, Норвегии, Великобритании и с Украины, отмечает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правительство на год продлило запрет на вывоз патронов и гильз из страны
- Жителя Сахалина приговорили к 15 годам заключения за госизмену
- График движения поездов между Джанкоем и Феодосией изменили после атаки ВСУ
- Орешкин: Mercedes и BMW могут уйти в историю через десять лет
- ВШЭ: Около 32% россиян относилось к среднему классу в 2022 году
- Число вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей выросло в 2,5 раза в 2023 году
- Следком не стал возбуждать дело против Пугачевой и Галкина за фейки о ВС
- Умер экс-начальник МУРа Василий Купцов
- Парковки в Москве будут бесплатными с 1 по 8 января
- СФР: Пенсии и пособия за январь выплатят россиянам досрочно
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru