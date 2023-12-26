Правительство на год продлило запрет на вывоз патронов и гильз из страны

Правительство России продлило запрет на вывоз из страны патронов и гильз до конца 2025 года.

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Соответствующие ограничения ввели 27 мая 2023 года. Запрет действовал до 31 декабря этого года.

В сообщении пресс-службы правительства говорится, что запрет продлен для «обеспечение защиты интересов государства».

Накануне правительство РФ продлило запрет на въезд на российскую территорию грузовиков из Евросоюза, Норвегии, Великобритании и с Украины, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:СпецоперацияЗапретЭкспортПравительство России

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