Появилось видео внезапной проверки армии РФ
Министерство обороны Российской Федерации распространило видео начала внезапной проверки войск и сил Южного и Западного военных округов, проводимое по распоряжению президента и верховного главнокомандующего Владимира Путина. Ролик опубликован на Youtube-канале оборонного ведомства.
На видеозаписи, в частности, зафиксирован момент объявления боевой тревоги. По этому сигналу подняты сухопутные силы, подразделения воздушно-десантных войск, а также морской пехоты военно-морского флота.
В обще сложности, в проверке и дальнейших манёврах задействовано до 150 тысяч человек личного состава, около 27 тысяч единиц различной боевой и служебной техники, свыше 400 самолетов и вертолетов, а также 106 кораблей, отмечает Ura.ru. Для 56 учений тактического подготовлено более полусотни полигонов.
Результаты манёвров будут приниматься в расчёт при подготовке к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».
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