Появилось видео Минобороны РФ удара Ка-52 в ходе спецоперации на Украине

Министерство обороны России распространило видео, на котором, как оно утверждает, запечатлён удар по бронированной технике Вооруженных сил Украины вертолетами Ка-52 «Аллигатор».

Экипажи вертолетов Ка-52, действуя в составе пары, уничтожили бронетехнику украинских националистов противотанковыми управляемыми ракетами. Так гласит подпись под видео.

В два Ка-52 летят на малой высоте. Затем возникают кадры с экрана оператора вооружения вертолета. Машина заходит на цель и происходит пуск управляемой ракеты. Куда попадает боезапас и попадает ли вообще – визуально понять не возможно. В конце ролика вертолет выполняет разворот со снижением и ложится на обратный курс.

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ТЕГИ:УкраинаМинобороныВертолет
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