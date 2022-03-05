Появилось видео Минобороны РФ удара Ка-52 в ходе спецоперации на Украине
Министерство обороны России распространило видео, на котором, как оно утверждает, запечатлён удар по бронированной технике Вооруженных сил Украины вертолетами Ка-52 «Аллигатор».
Экипажи вертолетов Ка-52, действуя в составе пары, уничтожили бронетехнику украинских националистов противотанковыми управляемыми ракетами. Так гласит подпись под видео.
В два Ка-52 летят на малой высоте. Затем возникают кадры с экрана оператора вооружения вертолета. Машина заходит на цель и происходит пуск управляемой ракеты. Куда попадает боезапас и попадает ли вообще – визуально понять не возможно. В конце ролика вертолет выполняет разворот со снижением и ложится на обратный курс.
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