Появилось фото из кабины российского военного самолета в первый день СВО

Опубликован снимок из кабины российского военного самолета в первый день специальной военной операции.

Его обнародовал Telegram-канал Aviahub. «24.02.2022, первый боевой вылет», — следует из публикации. В ней также говорится, что посадка происходила в «абсолютно нелетную погоду».

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что необходимо утвердить процедуру демобилизации участников спецоперации из зоны боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

