Появилось фото из кабины российского военного самолета в первый день СВО
28 февраля 202500:16
Опубликован снимок из кабины российского военного самолета в первый день специальной военной операции.
Его обнародовал Telegram-канал Aviahub. «24.02.2022, первый боевой вылет», — следует из публикации. В ней также говорится, что посадка происходила в «абсолютно нелетную погоду».
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что необходимо утвердить процедуру демобилизации участников спецоперации из зоны боевых действий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru