По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 56 140 военнослужащих.

Также российские войска подбили 325 танков, 241 БМП и 185 БТР, 1653 боевые бронированные машины.

Кроме того, были уничтожены 396 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, 105 станций РЭБ, 1707 автомобилей, одну установку разминирования УР-77 и 13 инженерных машин разграждения.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ежемесячные потери ВСУ за последние полгода стабильно составляют порядка 50 тысяч человек и выше, сообщает RT.

