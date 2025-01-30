Потери ВСУ в Курской области составили более 56 140 военнослужащих

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 240 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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По данным министерства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 56 140 военнослужащих.

Также российские войска подбили 325 танков, 241 БМП и 185 БТР, 1653 боевые бронированные машины.

Кроме того, были уничтожены 396 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки РСЗО, 16 пусковых установок ЗРК, 105 станций РЭБ, 1707 автомобилей, одну установку разминирования УР-77 и 13 инженерных машин разграждения.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ежемесячные потери ВСУ за последние полгода стабильно составляют порядка 50 тысяч человек и выше, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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