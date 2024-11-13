Потери ВСУ в Курской области превысили 32 150 военнослужащих
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 450 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 32 150 военнослужащих.
Также российские войска подбили 202 танка, 134 БМП и 112 БТР, 1146 боевых бронированных машин.
Кроме того, были уничтожены 274 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 12 пусковых установок ЗРК, 62 станции РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, 27 единиц инженерной техники и 907 автомобилей.
Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов заявил, что в приграничном районе региона были сбиты две управляемые авиационные бомбы ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Потери ВСУ в Курской области превысили 32 150 военнослужащих
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru