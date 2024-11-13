Путин подписал указ о пересмотре выплат военным за ранения
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о дифференциации выплат военнослужащим за ранения в ходе СВО. Теперь размер выплаты будет зависеть от степени тяжести увечья. Компенсация составит до 3 млн руб.
Ранее министр обороны Андрей Белоусов поручил разработать более справедливый подход к выплатам раненым военным. На встрече с главой ведомства статс-секретарь — заместитель министра обороны Анна Цивилева говорила, что компенсации не учитывают серьезность полученных ранений.
До вступления в силу нового распоряжения в России предусматривалась единовременная выплата за ранение на СВО — 3 млн руб., а за гибель — 5 млн. Также при увольнении из-за травмы или увечья, полученных во время службы, положена ежегодно индексируемая выплата. С текущего года она равна 3,2 млн руб.
В августе замначальника Главного военно-политического управления вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что военнослужащие по призыву должны нести службу в зоне боевых действий на границе Курской области с Украиной. Он также призвал «не делать из восемнадцатилетних срочников детей».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru