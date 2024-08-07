Поставки питания для кадетов фигурируют в деле генерала Булгакова
Государственные контракты о поставке продуктов питания для кадетов фигурируют в уголовном деле о мошенничестве с сухпайками для армии России, по которому проходит замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, сообщает РИА Новости.
В рамках дела упоминаются два контракта, один из которых касается обеспечения питания для Краснознаменного училища имени генерала армии Сергея Штеменко в Краснодаре, а второй — Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени Князя Александра Невского. Контракты были заключены для нужд министерства обороны.
Ранее к делу Булгакова приобщили содержимое банковских ячеек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru