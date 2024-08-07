Поставки питания для кадетов фигурируют в деле генерала Булгакова

В рамках дела упоминаются два контракта, один из которых касается обеспечения питания для Краснознаменного училища имени генерала армии Сергея Штеменко в Краснодаре, а второй — Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса имени Князя Александра Невского. Контракты были заключены для нужд министерства обороны.

Ранее к делу Булгакова приобщили содержимое банковских ячеек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

