Посол России заявил, что Эстония готовится к войне
Посол РФ в Таллине Владимир Липаев в эфире «Соловьев Live» заявил, что Эстония активно вооружается.
По его словам, в страну «планируется поставить самые современные виды обычных вооружений», способные «держать под прицелом Санкт-Петербург».
Также он отметил, что в республике создается система противоракетной обороны среднего радиуса действия.
«Невольно задаешься вопросом: а с кем Эстония планирует воевать?» - сказал Липаев.
Ведущий Владимир Соловьёв ответил послу, что республику «будут «накачивать» как плацдарм для нападения на Россию».
Ранее посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск заявил, что эстонская сторона отдаст киевскому режиму все свои 155-мм гаубицы, сообщает RT.
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