Посол России заявил, что Эстония готовится к войне

Посол РФ в Таллине Владимир Липаев в эфире «Соловьев Live» заявил, что Эстония активно вооружается.

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По его словам, в страну «планируется поставить самые современные виды обычных вооружений», способные «держать под прицелом Санкт-Петербург».

Также он отметил, что в республике создается система противоракетной обороны среднего радиуса действия.

«Невольно задаешься вопросом: а с кем Эстония планирует воевать?» - сказал Липаев.

Ведущий Владимир Соловьёв ответил послу, что республику «будут «накачивать» как плацдарм для нападения на Россию».

Ранее посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск заявил, что эстонская сторона отдаст киевскому режиму все свои 155-мм гаубицы, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОружиеПоставкиВооружениеЭстония
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