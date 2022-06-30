Посол ЛНР: Союзные силы взяли под контроль НПЗ в Лисичанске
Союзные силы взяли под полный контроль территорию крупнейшего на Украине Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Об этом заявил посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.
«Боевики бежали, бросив укрытия и технику. Также завершены мероприятия по зачистке промзоны и окружающих застроек в районе Лисичанского завода РТИ (резино-технических изделий) подразделениями союзных войск, продвигающимися по городу с юго-востока», — написал дипломат в своем Telegram-канале.
Мирошник также сообщил, что вскоре «захлопнется крышка» Лисичанского котла, пишет Ura.ru. Силы РФ и ДНР контролируют все ключевые пути в Лисичанск и из города. Кроме того, полностью перекрыта автодорога Лисичанск-Артемовск, пишет РИА ФАН.
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