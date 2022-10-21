Польша приступила к испытаниям южнокорейской БМП
Польша начала испытания южнокорейской боевой машины пехоты AS-21 Redback в 18-й механизированной дивизии. Новая техника способна заменить устаревшие машины в Вооруженных силах страны. Об этом заявил министр национальной обороны Мариуш Блащак, его слова опубликовало издание Defence24.
Тестирование новой техники проводится совместно с польской БМП Borsuk. До конца октября пройдут ходовые испытания, а также дневные и ночные стрельбы.
Масса Redback составляет 42 тонны. На БМП установлены дизельный двигатель MTU MT 881 Ka-500 мощностью 1000 лошадиных сил и автоматическая коробка передач. Техника оснащена двухместной башней EOS T2000 с автоматической пушкой Bushmaster Mk 44/S калибра 30 мм и пулеметом, она способна нести пусковые установки с ракетами Javelin или Spike.
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