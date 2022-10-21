Польша приступила к испытаниям южнокорейской БМП

Тестирование новой техники проводится совместно с польской БМП Borsuk. До конца октября пройдут ходовые испытания, а также дневные и ночные стрельбы.

Масса Redback составляет 42 тонны. На БМП установлены дизельный двигатель MTU MT 881 Ka-500 мощностью 1000 лошадиных сил и автоматическая коробка передач. Техника оснащена двухместной башней EOS T2000 с автоматической пушкой Bushmaster Mk 44/S калибра 30 мм и пулеметом, она способна нести пусковые установки с ракетами Javelin или Spike.

Ранее Турция испытала над Черным морем собственную баллистическую ракету. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

