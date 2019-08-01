Шойгу повысил в два раза оклад ряду категорий контрактников
Контрактным военнослужащим отдельных категорий повысят с 1 сентября жалование на 50%. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу, пишет ТАСС.
Приказ о повышении денежного содержания коснётся всех военнослужащих-контрактников в должностях с 1-го по 4-й тарифный разряд, отмечает Ura.ru. Кроме того, 30%-ая надбавка ожидает и армейских водителей категорий C, D и CE.
Помимо этого, по словам Шойгу, солдатам, сержантам и прапорщикам, служащим по контракту, будет увеличен размер выплат за поднаём жилья до уровня, позволяющего проживать вместе с семьями. Размер выплат будет варьироваться в зависимости от региона.
Ранее сообщалось, что Минобороны России протестировало так называемый военный интернет. Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский в интервью НСН рассказал, какие каналы связи и оборудование используют российские военные.
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