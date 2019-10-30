Российского полковника удивил запрос армии США на «устаревшие» Ми-24

«Предоставить их могут различные страны, где этот вертолет стоит на вооружении. Мы продавали Ми-24 Венгрии, странам Африки, Азии. Есть, где найти эти вертолеты: можно обращаться хоть в Афганистан, хоть в среднеазиатские страны, в африканские, в той же Польше такие вертолеты есть. Это первое. Во-вторых, американцы, как всегда, усложняют эти проблемы, сами себе их создают, а потом мужественно их решают. Непонятна цель, для чего им эти вертолеты нужны. Что это им даст? Вертолеты используются более 30 лет, всех их тактико-технические характеристики известны, их возможности изучены», - сказал он.

При этом, подчеркнул Сергей Хатылев, вертолеты Ми-24 до сих пор активно эксплуатируются в российских вооруженных силах.

«Ми-24 участвуют во всех учениях, в повседневной деятельности, обеспечивают боевую деятельность. Буквально в 2008-2009 году на Кавказе работали мы на них, очень активно они применяются. Ресурс у них, конечно, выработан, но проводится ремонт», - резюмировал он.

Как указывается в заявке американского военного ведомства, участие Ми-24 в учениях необходимо для формирования «реалистичного представления о том, какую угрозу могут представлять вертолёты для 55-й спасательной эскадрильи, дислоцированной на базе ВВС США Девис-Монтен в штате Аризона».

