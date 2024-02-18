Похороны погибшего в СВО замглавы 18-й армии Магомеджанова состоялись в Дагестане
В селе Хлют в Дагестане прошли похороны заместителя командующего 18-й армии полковника Магомедали Магомеджанова, погибшего в ходе проведения специальной военной операции, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Дагестана Сергея Меликова.
По его словам, похороны провели со всеми воинскими почестями. Эта военная операция стала для полковника четвертой. Офицер скончался 14 февраля в госпитале Севастополя от ранений, полученных в ходе боев.
Меликов рассказал, что военный служил командиром 77-й отдельной бригады в 177-м отдельном полку морской пехоты Краснознаменной Каспийской флотилии. Отмечается, что Магомеджанов боролся с терроризмом на территории Северного Кавказа, включая Дагестан. Позднее он в составе группировки Вооруженных сил РФ выполнял боевые задачи в Сирии, а сразу после начала спецоперации отправился в Донбасс.
За годы службы Магомеджанов воспитал в рядах морской пехоты множество талантливых офицеров.
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